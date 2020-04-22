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Aktüel

Edirne'de çimento yüklü tırın çarptığı sürücüsü öldü

2020-04-22 17:08:19 -
Edirne'de çimento yüklü tırın çarptığı sürücüsü öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de çimento yüklü tırın çarptığı sürücü yaşamını yitirdi.

Yunus Saz idaresindeki 35 PIH 69 plakalı tır, Kapıkule Gümrük Kapısı'na 22 kilometre mesafede arıza yaptı.

Tırın dorsesi, aynı firmada görevli Mehmet Yılmaz idaresindeki 35 PMF 77 plakalı çekiciye aktarıldı.

Aktarma işlemi sonrası aynı yönde seyreden S.G'nin kullandığı 34 GA 0102 plakalı çimento yüklü tır, önce yol kenarındaki tırın dorsesine, daha sonra Yunus Saz'a çarptı. Çimento yüklü tır, bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yunus Saz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü S.G. gözaltına alındı.




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