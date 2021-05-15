Edirne’de çeltik mesaisi

Çeltik ekim mesaisinin toprak ve hava durumuna bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kent genelinde yaklaşık 500 bin dönümlük alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi. Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yüzde 44’ünü Edirne’nin tek başına karşıladığına dikkati çeken Arabacı, “2021 sezonu üreticilerimize hayırlı olsun. Bugünlerde hem hazırlıklar hem de ekimler devam ediyor. Şu an için her şey çok güzel ilerliyor” dedi.

Yeni sezondan umutluyuz

Üretici Selçuk Özcan da hazırlıkların ardından çeltik ekimine başladıklarını kaydetti. Bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını dile getiren Özcan, “100 dönümlük bir alanda ekim yapıyorum. Eski usul elle ekim yapıyoruz. Çeltik emek isteyen bir ürün” diye konuştu. Önder Çapkın ise “Çeltik üretimi hummalı bir süreç. 4 ay boyunca bebek gibi her gün başında oluyoruz ve en sonunda hasat yaparak karşılığını alıyoruz” şeklinde konuştu.

Katma değer oluşturuyorlar

Edirneli üreticiler olarak salgın döneminde de üretimi ve katma değer oluşturmayı sürdürdüklerini vurgulayan Arabacı, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin en önemli çeltik üretim merkezi Edirne. Üretmeye ve ekim yapmaya devam ediyoruz. Ekim mesaisi haziran ayının başına kadar devam edecek. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Umuyoruz ki bu yıl girdi maliyetlerimiz biraz daha düşük olacak. Ürünümüzün bol ve bereketli olmasını diliyoruz.”