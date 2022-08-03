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Yerel Edirne'de çayır tırtılıyla mücadele
Yerel

Edirne'de çayır tırtılıyla mücadele

Edirne'de, yaklaşık 100 bin dönümlük ayçiçeği arazisinde görülen "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:58:00 -
Edirne'de çayır tırtılıyla mücadele

Edirne Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerinde yoğun olarak görülen çayır tırtılına karşı üreticiler ilaçlama çalışmalarını sonlandırdı.

Mücadele süresi boyunca üreticiler yer ekipmanları ve dron ile ilaçlama gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır tırtılı zararlısına saha kontrollerini sürdürürken, üreticileri de dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çayır tırtılı zararı ile karşılaşılması durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçilmesinin erken teşhis ve mücadele konusunda önem arz ettiği belirtildi.

Besin ve iklim şartlarına göre larva dönemi 14-22 gün sürmekte olan çayır tırtılı, ayçiçeğinin yanı sıra mısır, karpuz, fasulye gibi yeşil bitkilere zarar verebiliyor.

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