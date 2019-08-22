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Edirne'de bu kez okul servisinde insan kaçakçılığı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen okul servisinde yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:49
Edirne'de bu kez okul servisinde insan kaçakçılığı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak göçmenlerle yola çıkan minibüsü kent girişinde beklemeye başladı. Polis ekipleri, sınıra doğru hareket eden Bülent A. idaresindeki 17 kişi kapasiteli minibüsü Üyüklütatar köyünde durdurdu.

Üzerinde İstanbul Suadiye'deki bir lisenin ismi yazan minibüste Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma hazırlığındaki 3'ü çocuk 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

KAÇAKÇILIK KARŞILIĞINDA BİN LİRA

Sürücü Bülent A., bin lira karşılığı düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Edirne'ye getirmek için anlaştığını, işsiz olduğundan göçmen kaçakçılığına karıştığını ve pişman olduğunu söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü Bülent A. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:49
  1. İstanbul
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  4. kaçak göçmen
  5. edirne

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