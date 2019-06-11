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Edirne’de ‘bitcoin’ operasyonu!

Edirne’nin Meriç ilçesinde bitcoin madenciliği yapılan evde arama gerçekleştirildi, ev sahibine kaçak elektrik kullanımından işlem yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 10:44
Edirne’de ‘bitcoin’ operasyonu!

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde kaçak elektrik kullanarak bitcoin madenciliği yapılan evde arama gerçekleştirildi. Bitcoin üretmek için kurulan düzeneğe el konulurken ikamet sahibi hakkında kaçak elektrik kullanımından işlem yapıldı.

Üretim düzeneği tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Keşan KOM Grup Amirliği ekiplerince Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına göre Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyündeki bir evde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ikametin üst katında dışarıda bulunan trafodan kaçak olarak kablo çekilmek suretiyle güç verilerek laptop bilgisayara bağlandığı ve yapılan incelemede bitcoin üretim düzeneği olduğu anlaşılan düzenek bulunduğu tespit edildi.

Düzenek muhafaza altına alınırken yapılan araştırmada üretim düzeneğinin şahsın akrabası olan O.B. tarafından kurulduğu ve zanlının Bandırma’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

İkamet sahibi hakkında kaçak elektrik kullanımı ile ilgili gerekli işlem yapılırken O.B. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan tahkikata başlandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:44
  1. Edirne
  2. Meriç
  3. Kavaklı köyü
  4. Keşan KOM Grup Amirliği
  5. Bitcoin

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