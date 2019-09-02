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Edirne'de bin 119 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:49
Edirne'de bin 119 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne Emniyet Müdürlüğü, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Meriç, Uzunköprü, Havsa ve İpsala ilçeleri ile Edirne'ye bağlı sınır köyleri ve Tekirdağ kent merkezinde yapılan denetimlerde Afganistan, Bangladeş, Cezayir, İran, Pakistan, Irak, Somali, Fas, Filistin, Nijerya, Suriye ve Tunusuyruklu bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne ve Tekirdağ'daki göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan N.A, C.Y ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

4 şüphelinin ise gözaltı işlemi sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:49
  1. Edirne Jandarma Komutanlığı
  2. Edirne Emniyet Müdürlüğü
  3. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  4. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  5. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  6. Edirne
  7. Keşan
  8. Meriç
  9. Uzunköprü
  10. Havsa
  11. İpsala ilçesi
  12. Tekirdağ
  13. fganistan
  14. Bangladeş
  15. Cezayir
  16. İran
  17. Pakistan
  18. Irak
  19. Somali
  20. Fas
  21. Filistin
  22. Nijerya
  23. Suriye
  24. Tunus
  25. Düzensiz göçmenler
  26. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  27. Göçmen kaçakçılığı
  28. sınırı kaçak geçmeye çalışan göçmenler

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