Edirne’de afet sonrası hüzünlü manzara! Meriç ve Tunca’dan geriye balçık ve gözyaşı kaldı

Edirne’de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan aşırı yağışlar ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılmasıyla taşan Meriç ve Tunca nehirlerinde sular çekilmeye başlasa da, geride kalan yıkım havadan drone kameralarıyla görüntülendi. Nehir debilerinde 24 Şubat itibarıyla başlayan düşüş bugün de sürerken, Tunca’da alarm seviyesi "sarıya", Meriç’te ise "turuncuya" çekildi. Ancak nehir yatağına yakın bölgelerde, özellikle Bosnaköy ve İpsala Ovası’nda suların hala 1.5 - 2 metre derinliğinde olduğu ve ekili tarım arazilerinin tamamen balçığa gömüldüğü bildirildi.