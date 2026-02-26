Edirne’de afet sonrası hüzünlü manzara! Meriç ve Tunca’dan geriye balçık ve gözyaşı kaldı
Edirne’de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan aşırı yağışlar ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılmasıyla taşan Meriç ve Tunca nehirlerinde sular çekilmeye başlasa da, geride kalan yıkım havadan drone kameralarıyla görüntülendi. Nehir debilerinde 24 Şubat itibarıyla başlayan düşüş bugün de sürerken, Tunca’da alarm seviyesi "sarıya", Meriç’te ise "turuncuya" çekildi. Ancak nehir yatağına yakın bölgelerde, özellikle Bosnaköy ve İpsala Ovası’nda suların hala 1.5 - 2 metre derinliğinde olduğu ve ekili tarım arazilerinin tamamen balçığa gömüldüğü bildirildi.
Edirne'de günlerdir etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan suların ardından yaşanan taşkının etkileri havadan görüntülendi.
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyelerinde kısmi düşüş gözlenmesine rağmen taşkının bıraktığı izler birçok noktada devam ediyor. Nehir yataklarına yakın yerleşim alanları, çiftlikler ve tarım arazilerinin büyük bölümünün suyla kaplı olduğu görüldü. İpsala Ovası'nda taşkın sularının geniş bir alana yayıldığı, bazı tarım arazilerinde ise ciddi zarar oluştuğu belirtildi. Bölgede mahsur kalan hayvanların tahliyesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Havadan kaydedilen görüntülerde suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı ve kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkilediği görüldü.