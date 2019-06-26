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Edirne'de 498 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:02
Edirne'de 498 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Senegal, Kamerun, Filistin, Lübnan, Cezayir, Pakistan, Afganistan, Mısır, Irak, Suriye ve Bangladeş uyruklu 498 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:02
  1. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  2. hudut birlikleri
  3. İpsala
  4. Uzunköprü
  5. Havsa ilçesi
  6. Meriç
  7. Senegal
  8. Kamerun
  9. Filistin
  10. Lübnan
  11. Cezayir
  12. Pakistan
  13. Afganistan
  14. Mısır
  15. Irak
  16. Suriye
  17. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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