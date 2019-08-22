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Edirne'de 421 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 421 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Edirne'de 421 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. 

İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Irak, Pakistan, Cezayir, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Bangladeş, Afganistan ve İran uyruklu 421 düzensiz göçmen yakalandı. 

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  4. Nepal
  5. Irak
  6. Pakistan
  7. Cezayir
  8. Mısır
  9. Libya
  10. Filistin
  11. Ürdün
  12. Özbekistan
  13. Bangladeş
  14. Afganistan
  15. İran
  16. düzensiz göçmen
  17. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  18. İpsala
  19. Keşan
  20. Meriç
  21. Uzunköprü
  22. Lalapaşa

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