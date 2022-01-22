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Yerel Edirne'de 3 kişiyi 615 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı
Yerel

Edirne'de 3 kişiyi 615 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Edirne'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp farklı tarihlerde 3 kişinin yaklaşık 615 bin lira değerinde altınını alan 3 şüpheli tutuklanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 09:35:00 -
Edirne'de 3 kişiyi 615 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki emekli B.T, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evinin önüne gelen tanımadığı kişilere, yaklaşık 85 bin lira değerindeki 3 bilezik, 2 Cumhuriyet altını ve altın bilekliği teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.T, polisi arayarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun ifadesi doğrultusunda kentteki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu tespit edilen 3 şüpheli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinden çıkan bir kuyumcu kartviziti ile banka dekontunu araştıran ekipler, ilçedeki bir kuyumcuda altınları bozduran zanlıların, Şanlıurfa'da bir hesaba 43 bin lira aktardıklarını, paranın bir kısmıyla da cep telefonu satın aldıklarını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların Kocasinan Mahallesi'nde emekli bankacı G.E'nin 80 bin, Uzunköprü ilçesinde de Z.E'nin yaklaşık 450 bin lira değerindeki altınını benzer yöntemle aldığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler S.Y, A.Ö. ve N.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan emniyet kaynakları, telefonda kendilerini polis, hakim veya savcı olarak tanıtanlara karşı herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca kamu görevlilerinin operasyonda kullanılmak üzere para ve altın talep etmeyeceği, bu kişilerle, kişisel bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiği bildirildi.

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