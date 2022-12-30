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Gündem Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:43:00 -
Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu U.P, Z.Y. ve S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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