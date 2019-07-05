Edirne'de 205 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 205 düzensiz göçmen yakalandı.05 Temmuz 2019 Cuma 17:24
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, Cezayir, Suriye ve Bangladeş uyruklu205 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YORUM YAZ