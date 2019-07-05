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Edirne'de 205 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 205 düzensiz göçmen yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:24
Edirne'de 205 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, Cezayir, Suriye ve Bangladeş uyruklu205 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:24
  1. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  3. Afganistan uyruklu
  4. Bangladeş uyruklu
  5. Pakistan uyruklu
  6. Filistin uyruklu
  7. Irak uyruklu
  8. Cezayir uyruklu
  9. Suriye uyruklu
  10. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  11. düzensiz göçmenler

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