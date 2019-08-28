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Edirne'de 1220 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 28'inin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
Edirne'de 1220 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1220 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, iki günde yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. 

Havsa, İpsala, Meriç, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan, Irak, Somali, Fas, Filistin, Nijerya, Tunus ve Cezayir uyruklu 1220 düzensiz göçmen yakalandı. 

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 28'inin ise Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. 

Güvenlik kaynakları,Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleriCenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'ye aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
  1. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  2. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. Cenevre Sözleşmesi
  5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  6. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme
  7. Meriç Nehri
  8. avsa
  9. İpsala
  10. Meriç
  11. Uzunköprü ilçeleri
  12. Suriye
  13. Afganistan
  14. İran
  15. Pakistan
  16. Irak
  17. Somali
  18. Fas
  19. Filistin
  20. Nijerya
  21. Tunus
  22. Cezayir uyruklu
  23. düzensiz göçmenler
  24. Türkiye
  25. İl Jandarma Komutanlığı
  26. Yunanistan hudut güçleri
  27. Güvenlik kaynakları
  28. Yunanistan

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