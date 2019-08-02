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Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 109 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Nepal, Bangladeş ve Suriye uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  3. Afganistan
  4. Fas
  5. Nepal
  6. Bangladeş
  7. Suriye devlet televizyonu
  8. Suriye uyruklu
  9. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  10. Keşan
  11. Uzunköprü ilçeleri
  12. Düzensiz göçmenler

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