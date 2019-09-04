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Edirne'de 1083 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 1083 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
Edirne'de 1083 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, Fas, Cezayir, Afganistan, İran, Sri Lanka, Ürdün, Tunus  ve Somali uyruklu 1083 düzensiz göçmen yakalandı. 

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  4. Mısır
  5. Fas
  6. Cezayir
  7. Afganistan
  8. İran
  9. Sri Lanka
  10. Ürdün
  11. Tunus
  12. Somali
  13. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  14. İpsala ve Uzunköprü ilçeleri
  15. düzensiz göçmenler

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