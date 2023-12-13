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Yerel Edirne yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Yerel

Edirne yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-13 11:12:00 -
Edirne yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Edirne'de gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi simgeleri gözden kayboldu, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de gece geç saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Edirne, gece saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden olan tarihi Selimiye Camii, sis nedeniyle görünmez hale geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi. Yayalar, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Vatandaşlardan Cevat Kapyıkayan, "Edirne bu mevsimde hep soğuktur. Sabahları sis olur, sisten dolayı görüş mesafesi çok düşer. Yapılabilecek bir şey yok" dedi.

Behiç Akkaya ise "Hava soğuk ve sis var bundan dolayı trafikte de karmaşa ortaya çıkıyor ve bu da normal bir durum" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da kış mevsiminin geldiği halde kar yağışının olmadığını ve havanın sabah erken saatlerde hep sisli olduğunu belirtti.
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