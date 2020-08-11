  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:00:39 -
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de semt pazarları, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, İl Emniyet Müdür Vekili Özay Çavuş denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayideki esnaflarla bir araya gelen Vali Canalp, koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafe ve maske takmanın önemini vurguladı.

Esnafların hem kendi hemde yanında çalışan kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu anlatan Vali Canalp, daha önemlisi dükkandan içeri giren her vatandaşın sağlığını korumanın da esnafın görevi olduğunu söyledi.

Her ne kadar adı denetim seferberliği olsa da aslında esnafla birlikte salgın sürecinde alınan tedbirleri tekrar gözden geçirdiklerini ifade eden Vali Canalp, "Bugüne kadar Edirne'de pandemi ile mücadelede kat ettiğimiz mesafeyi koruyabilmiş olmamız, ancak alınan tedbirleri sıkı sıkıya devam ettirmemize bağlı. Bu nedenle herkesin bu süreçte canla başla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu süreçte herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman bunların sonuçlarını 1 hafta sonra görmek mümkün. Dolayısıyla kötü sonuçlarla karşılaşmamak için bugüne kadar olduğu gibi salgının kuralları neyse bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim" dedi.

Vali Canalp, yolda karşılaştığı vatandaşlardan da sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske takmalarını istedi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı
Dünya

S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kritik bir S-400 açıklaması g..
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirke..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı