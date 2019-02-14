Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,270 liradan satıldı. Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde 14,5 ton Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,250 liradan, en yüksek 1,270 liradan işlem gördü. Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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