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Ekonomi Edirne Ticaret Borsası
Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:23:51 -
Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,813 1,900
AyçiçekKg 4,055 4,993
KanolaKg 3,001 3,001
TritikaleKg 1,745 1,749
Süpürge teliKg 12,500 17,500
DanaKg16,640 24,990
İnekKg 8,680 17,290
DüveKg 12,920 20,860
KoyunKg 8,000 15,200
KuzuKg 14,200 27,000
TokluKg 15,500 23,700

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