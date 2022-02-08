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Gündem Edirne, Tekirdağ, sırada İstanbul... Trakya'da kar yoğunluğu!
Gündem

Edirne, Tekirdağ, sırada İstanbul... Trakya'da kar yoğunluğu!

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 12:41:00 -
Edirne, Tekirdağ, sırada İstanbul... Trakya'da kar yoğunluğu!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul- Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.

İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

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