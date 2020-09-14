Edirne Süloğlu'nda özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarının yanı sıra talep eden tüm vatandaşların araçları belediye tarafından ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve ilçe merkezinde dezenfeksiyon noktası oluşturulduğunu belirtti.

Salgına karşı ilçe genelinde tüm özel ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte işleminin yapıldığını aktaran Ormankıran, halk sağılığının her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

Dezenfekte noktasının hafta içi 09.00-16.00 saatlerinde hizmet verdiğini belirten Ormankıran, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de araç dezenfekte noktamız. Burada her gün yüzlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında özel araçların dezenfekte işlemini ücretsiz yapıyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden maskesiz çıkmayalım ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim."





