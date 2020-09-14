  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne Süloğlu'nda özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
Aktüel

Edirne Süloğlu'nda özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:37:12 -
Edirne Süloğlu'nda özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarının yanı sıra talep eden tüm vatandaşların araçları belediye tarafından ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve ilçe merkezinde dezenfeksiyon noktası oluşturulduğunu belirtti.

Salgına karşı ilçe genelinde tüm özel ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte işleminin yapıldığını aktaran Ormankıran, halk sağılığının her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

Dezenfekte noktasının hafta içi 09.00-16.00 saatlerinde hizmet verdiğini belirten Ormankıran, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de araç dezenfekte noktamız. Burada her gün yüzlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında özel araçların dezenfekte işlemini ücretsiz yapıyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden maskesiz çıkmayalım ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, ..
Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi
Ekonomi

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında çıkaracağı gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı. 170 bin metreküp likit ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı