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Edirne sahillerinde uğur böceği yoğunluğu

TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe: - "Uğur böcekleri besin bolluğundan ortaya çıktılar. Yağışların ardından yaprak bitleri çoğalınca uğur böcekleri de besine hücum etti"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:25:21 -
Edirne sahillerinde uğur böceği yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ve Keşan ilçelerinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi'nde son günlerde uğur böceği yoğunluğu yaşanıyor.

Sahilde bir anda ortaya çıkan yüz binlerce uğur böceği, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Bazı tatilciler "uğur" getirdiklerine inandıkları böceklerle fotoğraf çektirirken bazıları da böceklere yaklaşmaktan çekiniyor.

- "Uğur böcekleri besin bolluğundan ortaya çıktılar"

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğur böceklerinin dünyanın en faydalı böceklerinden olduğunu söyledi.

Uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini anlatan Çamlıtepe, şöyle devam etti:

"Bu böcekler dönem dönem konaklarından çıkarlar. Şu an beslenme dönemindeyiz. En çok da yaprak bitlerini severler. Uğur böcekleri besin bolluğundan ortaya çıktılar. Yağışların ardından yaprak bitleri çoğalınca uğur böcekleri de besine hücum etti. Bu yoğunluk 5-10 gün sürecek sonra kendiliğinden kaybolacaklar. İyi ki uğur böcekleri var. Onlar olmasa kim zararlılarla mücadele edecek."

Çamlıtepe, uğur böceklerinin belli noktalarda kümelenmesinin rüzgarların etkisinden kaynaklandığını, sahilde olan uğur böceklerinin birkaç güne kadar geldikleri yere döneceklerini kaydetti.

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