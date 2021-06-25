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Edirne merkezli 9 ilde flaş operasyon! 21 şüpheli hakkında karar
Gündem Edirne merkezli 9 ilde flaş operasyon! 21 şüpheli hakkında karar
Gündem

Edirne merkezli 9 ilde flaş operasyon! 21 şüpheli hakkında karar

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 09:44:00 -
Edirne merkezli 9 ilde flaş operasyon! 21 şüpheli hakkında karar

Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.

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Yorumlar

dürüst

FETÖ olayları ile ilgili korunan -kollanan;iller(özellikle doğuda),meslelekler,kurumlar ve aileler VAR.?????
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