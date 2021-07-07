Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne; İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı. Peki, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kimdir?

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kimdir?

1968 yılında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini Çanakkale’de tamamladıktan sonra; 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında ise Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Sırasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İtalya/Roma Güvenlik Ateşesi, Hakkari/Şemdinli ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2014 yılı Temmuz ayı itibariyle 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2014-2015 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında, 2015-2019 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Son olarak 26.10.2019 tarihli Bakan onayı ile Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Kamu Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak ‘’Kolluğun zor kullanma yetkisi’’ konulu tezi yazdı.

07.07.2021 tarihli kararname ile Edirne Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Alçalar evli ve iki çocuk babasıdır.

Hangi ile hangi Emniyet Müdürü atandı?

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

- Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

- Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

- Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

- Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

- Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

- Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

- Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

- Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

- Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

- Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

- Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

- Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

- Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

- Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

- Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

- Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

- İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne