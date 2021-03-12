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Gündem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hapis cezası
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz'da ortaya çıkan görüntüleriyle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 12:06:00 -
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz" dedi.

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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