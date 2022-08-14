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Spor Edin Visca'nın alternatifini buldular bile...
Spor

Edin Visca'nın alternatifini buldular bile...

Sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda 21 yaşındaki Montasser Lahtimi ile görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:13:00 -
Edin Visca'nın alternatifini buldular bile...

Sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda 21 yaşındaki Montasser Lahtimi ile görüşmelere başladı.
Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer ligin 2.hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son oynanan Hatayspor maçında şanssız bir sakatlık yaşayarak oyunu terkeden Edin Visca'nın sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı öğrenilmişti.

Visca'ya alternatif Lahtimi

Bu kapsamda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-mavililer Visca'nın alternatifini Fas'ta buldu.

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Montasser Lahtimi'nin transferinde son aşamaya geldi.

 


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