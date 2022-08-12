Edin Visca sağlık durumu | Edin Visca sakatlığı ne kaç ay oynamayacak?
Trabzonspor, Süper Lig’in 2.haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Maçın 40.dakikasında Edin Visca sakatlandı. Peki, Edin Visca’nın sağlık durumu nasıl? Edin Visca kaç ay oynamayacak?
Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Hatay maçında sakatlandı. Peki, Edin Visca’nın durumu nasıl?
Edin Visca sağlık durumu | Edin Visca sakatlığı ne kaç ay oynamayacak?
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne getirildi.
Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Bu arada Visca'nın sakatlık haberini alan eşi ve çocuğu da hastaneye geldi.