Edin Visca kimdir? Edin Visca nereli kaç yaşında? Edin Visca hangi takımda oynadı?
Trabzonspor, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Visca'nın yarın sabah 09.45 uçağıyla Trabzon'a gideceği ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından Edin Visca'nın yaşı kariyeri mercek altına yatırılmaya başlandı. Peki, Edin Visca kimdir?
Trabzonspor, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca ile el sıkıştı. Peki, Edin Visca kim kaç yaşında?
Edin Visca kimdir? Edin Visca nereli kaç yaşında? Edin Visca hangi takımda oynadı?
Edin Visca, 2 Şubat 1990'da Bosna-Hersek'te dünyaya geldi.2009 yılında Željezničar kulübüyle profesyonel kariyerine adım atan Edin Visca 2011 yılında Medipol Başakşehir'e imza attı. Sağ kanatta görev alan Edin Visca lacivert-turunculu forma ile şimdiye kadar 398 maça çıktı. 110 gol atan Edin Visca 118 kez asist yaptı.
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği deneyimli oyuncu ayrıca Bosna-Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.