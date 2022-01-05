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Spor Edin Visca bonservis ücreti ne kadar? Edin Visca ne kadara Trabzonspor'a transfer oldu?
Spor

Edin Visca bonservis ücreti ne kadar? Edin Visca ne kadara Trabzonspor'a transfer oldu?

Trabzonspor, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca’yı renklerine bağladı. Futbolseverler, bordo-mavili kulübün Başakşehir’e ne kadar bonservis ödeyeceğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:11:00 -
Edin Visca bonservis ücreti ne kadar? Edin Visca ne kadara Trabzonspor'a transfer oldu?

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor, Edin Visca ile anlaştı.

Edin Visca bonservis ücreti ne kadar?  Edin Visca ne kadara Trabzonspor'a transfer oldu?

Trabzonspor, Edin Visca Transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, ""Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Bordo-Mavili kulüp Başakşehir'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bosna-Hersekli futbolcu ile 3,5 yıllık kontrat imzalanacağı gelen haberler arasında.

Edin Visca kimdir? Edin Visca nereli kaç yaşında? Edin Visca hangi takımda oynadı?
Edin Visca kimdir? Edin Visca nereli kaç yaşında? Edin Visca hangi takımda oynadı?

Spor

Edin Visca kimdir? Edin Visca nereli kaç yaşında? Edin Visca hangi takımda oynadı?

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