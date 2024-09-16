  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Spor Edin Visca açıklama yaptı! 'Özür dilerim'
Spor

Edin Visca açıklama yaptı! 'Özür dilerim'

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:32:00 - 2024-09-16 16:43:46
Edin Visca açıklama yaptı! 'Özür dilerim'

Beşiktaş maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Trabzonspor'un önemli ismi Edin Visca yaptığı açıklamada özür diledi.

Trabzonspor'un dün Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Edin Visca, özür diledi.

Visca, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır. Saygı ve sevgilerimle"

Feyyaz Uçar'dan olay Trabzonspor açıklaması! Yer yerinden oynayacak cinsten… Maç başlamadan kriz mi başladı?
Feyyaz Uçar'dan olay Trabzonspor açıklaması! Yer yerinden oynayacak cinsten… Maç başlamadan kriz mi başladı?

Spor

Feyyaz Uçar'dan olay Trabzonspor açıklaması! Yer yerinden oynayacak cinsten… Maç başlamadan kriz mi başladı?

Trabzonspor evinde Beşiktaş ile berabere kaldı
Trabzonspor evinde Beşiktaş ile berabere kaldı

Spor

Trabzonspor evinde Beşiktaş ile berabere kaldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’

Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan küplere bindi: ‘Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksaydı’

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’
Dünya

Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’

Mısır ve Rusya’dan ortak ‘geniş çaplı savaş’ uyarısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak açıklamada bulunan Mısır Dışişl..
Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap
Gündem

Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap

Medya sektöründe, “Saygısız Saygı” nâmıyla meşhur olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, vahşi bir cinayete kurban giden Narin üzerinden Kur’an kur..
TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi
Dünya

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG,Türkiye otomotiv sanayisine yön verirken yapılan bir testte Tesla'dan çok daha iyi çıktı. Öte yand..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23