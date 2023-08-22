Edin Dzeko: Yeni galibiyetlere konsantre olmalıyız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli forvet, “Buraya kazanmak için gelmiştik. Bunun nasıl olduğunun bir önemi yok. Bizim için galip gelmek önemliydi” diye konuştu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını aktaran Edin Dzeko, “İlk yarıda önce baskı yaparak başladık. İlk yarıda gol bulmayı hedefliyorduk. Maalesef bunu gerçekleştiremedik fakat takım sakin ve sabırlı bir şekilde oynamaya devam etti. İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Cengiz'in Roma’daki ilk asistinin bana olduğunu bilmiyordum. Maçtan sonra Umut bana söyledi. Kendisi harika bir oyuncu. Takımımıza da çok yardımcı olacak. Bundan hiç şüphem yok ki bugün de yüzde 100 hazır olmamasına rağmen bunu gösterdi. 3 yıl birlikte oynadık Roma’da. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Saha içindeki hareketlerimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kendisiyle saha içinde çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma’dan gördüğümüz bir şey” ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko, sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Fred ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Fred hiç şüphe yok ki çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir katkıda bulunacak. O da Cengiz gibi yüzde 100 hazır değil. Zaten bu sebepten dolayı iki oyuncu da zaman zaman kramp yaşadılar. Çünkü hazırlık döneminde bizlere göre daha az maç oynadılar. Ama kendisi de çok tecrübeli bir oyuncu. Brezilya Milli Takımı oyuncusu. Onu anlatmaya gerek yok. Bugün golünün iptal edilmesi onun için şanssızlıktı. Belirtmiş olduğum gibi, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çok katkısı olacaktır. Bugün atmış olduğum gol de geçmişte kaldı benim için. Çünkü maç bittiği zaman en önemlisi maçı kazanmaktır. Önümüzde de çok fazla maç var hem Konferans Ligi hem de Türkiye Ligi’nde. O yüzden geçmişe bakacak vaktimiz yok. Her üç günde bir maç oynuyoruz. Yeni gollere, yeni galibiyetlere konsantre olmalıyız. Her zaman aç olmanız gerekiyor, geçmişe bakmamanız gerekiyor. Doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yılport Samsunsporlu Zeki Yavru ise “Süper Lig’de yeni bir takımız. Buna rağmen yeni oyuncularımız var. Ama oyun olarak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Pozisyonlar da yakaladık maçın başında. Bir uzaktan şut bir de Laura’nın pozisyonu vardı. Golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi. Sonuçta karşımızda Fenerbahçe gibi büyük yatırım yapmış, kaliteli oyunculara sahip bir takım var. Çok fazla net pozisyon da vermedik bence. Ama söylediğim gibi, kaliteli bir takım, yakalayınca cezalandırıyor. Sonuçta görüntü olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Yeni bir takım ve zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri’den 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetimizi alırız ve sezona en iyi şekilde devam ederiz” diye konuştu.

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Kaynak: DHA