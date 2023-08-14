Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi sırtladı
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi Edin Dzeko'nun golleri ile 2-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı misafir etti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı. Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller; 3 ve 18'nci dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi. Gaziantep FK'nın tek sayısını 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti.
Sarı-Lacivertli ekipte Dusan Tadic, 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sırp yıldızın penaltısın kaleci Batuhan Şen kurtardı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı. 23. dakikada Maxim'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalması ile mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Gaziantep FK, zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.
4 değişiklik birden
Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
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Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi ve Umut Nayir yer aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 yendikleri ilk maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Luan Peres, geçen sezondan kalan kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Zajc, İrfan Can Kahveci ve King ise yedeğe çekildi.
Kartal, Gaziantep FK karşısında bu oyuncuların yerine Djiku, Mert Hakan, Szymanski ve Kent'i ilk 11'de görevlendirdi.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.
Luan Peres kırmızı kart cezası nedeniyle, Serdar Aziz ve Emre Mor ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.
Miguel Crespo ile Serdar Dursun ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.
Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maça çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maç oynadı.
Kırmızı-siyahlı takım, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmiş ve 23. haftanın ardından oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.
Yeni sezonda tekrar lige dönen Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Erdal Güneş, Fenerbahçe karşısında Batuhan Şen, Salem M'Bakata, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Naoufel Khacef, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim, Lazar Markovic ve Max Gradel ilk 11'ini tercih etti.
Fenerbahçe taraftarı, Gaziantep FK'yi alkışlarla karşıladı
Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep FKli futbolcuları Ülker Stadı'nda alkışlarla karşıladı.
Taraftarlar, müsabakadan önce ısınmaya çıkan kırmızı-siyahlı futbolcuları tribünlere çağırırken, "Geçmiş Olsun Gaziantep" tezahüratında bulundu.
Gaziantep temsilcisi, sahaya "Deprem süresince yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" yazılı pankartla çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un misafiri olacak. Gaziantep FK ise sahasında Sivasspor ile 3 puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe: 2 - Gaziantep FK: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 34 Oosterwolde), Becao (Dk. 68 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Zajc), Szymanski (Dk. 68 Batshuayi), Kent (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Tadic, Dzeko
Gaziantep FK: Batuhan Şen, M'Bakata, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 82 Mirza Cihan), Gradel (Dk. 75 Riascos)
Goller: Dk. 3 ve 18 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 23 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Markovic, Dk. 42 Gradel ve Erdal Güneş (Teknik direktör), Dk. 59 Furkan Soyalp, Dk. 77 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)