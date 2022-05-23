EDHO'nun yıldızından hayranlarını heyecanlandıran sözler! Yeni projesi için tarih verdi

ATV'de ekrana getirilen ve ani bir kararla yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Hızır karakterini oynayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, kendi yapım şirketini kurdu.

Hem oyunculuk hem de yapımcılık yapacak olan Kaynarca, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bir arkadaşını ziyaret ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oktay Kaynarca, "Projenin birçok şeyi belli oldu. Kast tamam ama ana kastta bir, iki netleşmemiş bir şeyler var ama önümüzdeki hafta aşağı yukarı belli olacak. Haziranın ilk haftası çekimlere başlayacağız. Diziyle ilgili en ufacık tüyo veremem, bu bizim şirket prensibimiz" diye konuştu.