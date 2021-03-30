EDHO'dan beklenmeyen ayrılık! Polat Alemdar diziden ayrılıyor!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenler mest etmeye devam ediyor. Sevilen dizide bu kez öyle bir ayrılık yaşanıyor ki 188. Bölümle herkesi şoke edecek dizi bu akşama damgasını vuracak. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın diziye katılacağı söylenirken, Şaşmaz yerine Yunus Emre Yıldırımer gelmişti. Patlamaların ve kurşunların havada uçuştuğu yeni bölümde ise dizinin Polat Alemdar'ı Alparslan Çakırbeyli vurularak ölüyor. Bu da oyuncunun diziden ayrılacağını gündeme getirdi.