EDHO'dan beklenmeyen ayrılık! Polat Alemdar diziden ayrılıyor!
ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenler mest etmeye devam ediyor. Sevilen dizide bu kez öyle bir ayrılık yaşanıyor ki 188. Bölümle herkesi şoke edecek dizi bu akşama damgasını vuracak. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın diziye katılacağı söylenirken, Şaşmaz yerine Yunus Emre Yıldırımer gelmişti. Patlamaların ve kurşunların havada uçuştuğu yeni bölümde ise dizinin Polat Alemdar'ı Alparslan Çakırbeyli vurularak ölüyor. Bu da oyuncunun diziden ayrılacağını gündeme getirdi.
188. bölümüyle nefesleri tutturan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da art arda gelişen aksiyon olaylar severlerin ayakta izleyeceği bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.
Yeni bölümde o ismin vedası ise sarsıcı bir şekilde diziyi yerinden oynatacak. Dizi severleri gerilimlerin ve planların beklediği yeni bölümde kilit isim veda etmeye hazırlanıyor. yeni dolu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümde Oktar Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli’nin eşi Ceylan’ın bir tuzağa kurban gitmesi sonucu dizide şok etkisi yapmıştı. Bu kayıptan sonra intikam yeminleri eden Hızır, öyle bir plan yapıyor ki kimsenin hiç beklemediği bir plan hazırlayan Hızır’ı hiç kolay bir şey beklemiyor. Dizide yaşanacak çatışmadan sonra ise Siirtli oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, Hızır Çakırbeyli'nin yeğeni (Alparslan Çakırbeyli) vurularak ölüyor.
Dizinin Polat Alemdar'ı bu sahneden sonra sevenlerini hayal kırıklığına uğratıyor.