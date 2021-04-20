EDHO'da büyük karşılaşma! Çakırbeyli ve Rıdvan yüz yüze...

EDHO’nun 191. yeni bölüm fragmanında; Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin izini süren Hızır Çakırbeyli’nin yanında ailesi ve dostları vardır. Listede dikkat çeken isimler arasında yer alan Rıdvan'la mekânında karşılaşan Hızır Çakırbeyli, çıkış planı için ise Kimsesiz Doğan'dan yardım ister.

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 191. bölümünde; amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak adına iyileştiğini gizleyen Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırıyor. Bu olayın ardından sonra tüm şüpheleri üzerine çekmeyi başaran Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına karşın açık vermez.

Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeyi sürdüren Hızır Çakırbeyli, birer birer tüm isimlerin üzerine gitmeye karar vermişti. Hızır’ın yanında dostları ve ailesi vardır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekânında karşı karşıya gelen Hızır Çakırbeyli, çıkış planı için ise Kimsesiz Doğan'dan yardım talep eder. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta önde yürüyen İlyas Çakırbeyli'yi de eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırıyor. İlyas'ın hayatından korkan Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

EDHO'nun son bölümünde ne olmuştu?

İlyas Çakırbeyli ile Hızır Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.