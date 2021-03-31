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Medya EDHO'da bir deprem daha! Finali geceye damga vurdu
Medya

EDHO'da bir deprem daha! Finali geceye damga vurdu

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, dizinin Polat Alemdar'ı Alparslan Çakırbeyli'nin kalemini kıran senaristler dün gece yayınlanan 188. bölümde adeta şov yaptı. Final sahnesi diziye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:30:00 -

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Hızır Çakırbeyli intikam saldırılarına başladı. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak için yola çıktı. Final sahnesine ise Hızır'ın Tuncay'a büyük pususu damga vurdu. Hızır, Tuncay'ın aracının içinde ele geçirdi. Dizide ise Tuncay karakterini oynayan Bahtiyar Engin'in bu finalden sonra ayrılacağı konuşuluyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 30 Mart Salı akşamı 188. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm finalinde Hızır Çakırbeyli, düşmanı Tuncay'ı kıskıvrak ele geçirdi.

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder.

Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister.
Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman’ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko’dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz’ı öldürmesi için işi Demir’e ihale eder. Yaman Korkmaz’ı öldürmek için Ankara’dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı’nın uzattığı namluyla ölür.

Kimsesiz Doğan’ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman’ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

İlerleyen bölümlerde ise Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)'nin akıbetinin ne olacağı belli olacak.

Dizide Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) yer alıyor.

EDHO'da Polat Alemdar depremi!
EDHO'da Polat Alemdar depremi!

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EDHO'da Polat Alemdar depremi!

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