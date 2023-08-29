EDHO oyuncusundan kahreden haber! Hayatını kaybetti

Deli Saraylı, Beni Unutma, Gönülçelen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ünal Silver'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı. Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı.

Ünal Silver kimdir?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

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2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.