EDHO oyuncusundan çarpıcı itiraf: Valinin oğlu ile aynı durumdaydık

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, 10 Aralık Cuma akşamı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, ünlü isimlerin katıldığı kırmızı halı geçişi sonrası 'perde' dedi. Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi Selma Güneri ve Turgay Tanülkü oldu.

Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması'nın usta ismi Turgay Tanülkü’yle 10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 'Sinemada Bir Ses' söyleşisi gerçekleşti. Ülke insanıyla iç içe olmanın bir oyuncunun en büyük değeri olabileceğine vurgu yapan usta oyuncu, "Bazı sanatçıların sevenleriyle fotoğraf çektirmek istememesini anlamıyorum. Sanatçıysanız bu ülkenin insanıyla iç içe olmanız gerekiyor. Hiç tanımadığımız o insanlar sayesinde yaşayabiliyoruz. Benim felsefem bu. İyi oyunculuk da bu noktada başlıyor. Garsonun çay bardaklarıyla olan ilişkisini, bulaşıkçının tabaklarla olan hissiyatının iyi bilmeniz için onların içinde olmanız gerekiyor" dedi.

"Valinin oğlu ile aynı durumdaydık"

Tanülkü, "Hayatımdaki ilk eşitliği sahnede tattım ve bu duygu beni büyüledi. Halkevleri’nde temizlikçilik yaptığım sırada bir oyuncunun hastalığı nedeniyle sahneye çıktım. Valinin oğlu kral rolündeydi. Benim babam ise şeker fabrikasında odacıydı. Bana da dilenci rolü düşmüştü. Rollerinde hayattaki adaletsiz gibi olduğunu düşünürken oyun bitince o seyirci karşısında hepimiz boyun eğdik, selam verdik. İşte ilk defa eşitliği orada tattım. Valinin oğlu da ben de aynı durumdaydık" diye konuştu.

Cezaevindeki mahkumlar için oyunlar ve sanat atölyeleri düzenleyen Turgay Tanülkü, sadece kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlardan ceza yatan mahkumlara karşı tepkili olduğunu dile getirerek, "Annelere ve özellikle tüm çocuklara karşı çok hassasım ama kız çocuklarına daha duyguluyum. Buradan tüm annelerin, anne adayların ve kız çocuklarının yüreğine selam olsun" ifadelerini kullandı.