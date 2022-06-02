Edepsizliğin üstüne tüy dikti! Aleyna Tilki'den haddini aşan çıkış

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Magazin adı altında faaliyet gösteren "lağım dünyası", gençliği yaptığı edepsiz hareketler ve açıklamalarla zehirlemeye devam ediyor.

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, daha önceki yarı çıplak klibindeki edepsizliğine tepki gösterenleri sosyal medyadan hedef aldı.

Yeni şarkısını duyuran Aleyna Tilki, edepsizliğine karşı çıkanları yine tahrik etti. 'Şeytan' emojisi de kullanan Tilki, şu ifadelerde bulundu:

"Bu gece 12’de yeni ingilizce şarkımız çıkıyor! Hazır mıyız yine birilerini kudurtmaya :Dddf

Klip de yarın çıkıyor."