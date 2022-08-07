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Medya Edepsiz Aleyna Tilki'ye tepkiler dinmiyor! O kadar değerli müzisyen varken...
Medya

Edepsiz Aleyna Tilki'ye tepkiler dinmiyor! O kadar değerli müzisyen varken...

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Harbiye’de konser veren sol görüşlü Selda Bağcan’ın sahneye lüks içinde yüzen Aleyna Tilki’yi çıkarmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen, ülkede bu kadar değerli müzisyen varken şov meraklısı ve paraya para demeyen Aleyna Tilki'nin sahneye davet edilmesini reklam olarak nitelendirdi...

Yeniakit Publisher
2022-08-07 14:32:00 - 2022-08-07 15:07:00
Edepsiz Aleyna Tilki'ye tepkiler dinmiyor! O kadar değerli müzisyen varken...

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Harbiye’de konser veren sol görüşlü, emekçiden yana açıklamalar yapan Selda Bağcan’ın, şov meraklısı ve lüks içinde yüzen, gençlere de olumsuz örnek olan Aleyna Tilki’yi sahneye çıkarmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen, ülkede bu kadar değerli müzisyen varken kapitalizmin esiri olmuş Aleyna Tilki'nin, emekten yana olduğunu iddia eden Selda Bağcan tarafından sahneye davet edilmesini büyük reklam olarak nitelendirdi...

Yaptığı açıklamalarla ve hareketlerle Türk gençliğini zehirleyen Aleyna Tilki için güzellemeler tüm hızıyla sürüyor.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser veren soldan çarklı şarkıcı Selda Bağcan, kendisini dinlemeye gelenlere büyük bir ihanete imza atarak, aslında sürekli eleştirdiği kapitalist dünyanın reklamını yaptı.

Bağcan, şarkıcı Aleyna Tilki’yi sahneye çağırdı ve ikili birlikte “Dön gel birtanem” adlı şarkıyı seslendirdi.

Gökhan Türkmen’den tepki

Bu şov, bazı izleyiciler tarafından şaşkınlıkla izlenir iken, bir ismin de sosyal medyada eleştirisine neden oldu.

Bağcan'a meslektaşı Gökhan Türkmen’den tepki geldi.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağcan'ın Tilki'yi sahne çıkarmasına anlam veremediğini belirtti ve bunun reklam olduğunu savundu.

“Güzel reklam; hayırlı işler”

Şarkıcı, “Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!” dedi.

 

 

 

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