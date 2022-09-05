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Medya Edepsiz Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik!
Medya

Edepsiz Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik!

Edepsiz Aleyna Tilki konserlerinin iptali için yine garip laflar etmeye başladı. Yaptığı paylaşımlarla gençliği zehirleyen şarkıcı müsveddesi son olarak konserlerinin iptallerinde kasıt aradığını iddia etti

Yeniakit Publisher
2022-09-05 16:24:00 - 2022-09-05 16:25:20
Edepsiz Aleyna Tilki'den büyük pişkinlik!

"Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyerek geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Aleyna Tilki'nin bir konseri son anda iptal oldu.
Konserleri sürekli iptal olan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin bu aralar morali çok bozuk. Konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalan Aleyna Tilki, son konserinin de iptal olmasıyla yıkıldı.

"Kadıköy de iptal"

Sosyal medyada aktif olan Aleyna Tilki, dün akşam yaptığı paylaşımda "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerimizi organizasyon tarafından son anda ihlal ettiklerinden dolayı bugünkü sahneye çıkamıyorum. Oysa hepiniz görmek çok istemiştim. Son anda bana yaşatılan bu aksaklığın kasıtlı olduğuna inanıyorum." dedi.

 


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