0553 313 94 23

Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;

Kırıkkale ve Konya’da meydana gelen kadın cinayetleri ile ilgili konuşan Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar, "Evlenecek çiftler, namus cinayetlerinin önüne geçebilmek için eğitime tabi tutulmalı" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:10
Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;

Kırıkkale ve Konya’da meydana gelen kadın cinayetleri ile ilgili konuşan Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar, "Evlenecek çiftler, namus cinayetlerinin önüne geçebilmek için eğitime tabi tutulmalı" dedi.


Emine Bulut ve Tuba Erkol cinayetleri üzerine konuşan yazar Akpınar, "Namus adı altında işlenen cinayetleri lanetliyorum. Maalesef Münevver Karabulut cinayetinden bu yana toplumumuzda değişen hiçbir şey yok. Hala, bazıları namus kavramını kirleterek vahşiliklerini sergileyebiliyorlar. Frida Kahlo der ki; ’Ahlak, namus deyince sadece kadından konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur.’ Namus ve ahlakın sadece kadınla ilgili bir faktör olduğu bilinçsizliğihala toplumumuzda hakim ve namus kavramı kadın üzerinden yürütülüyor. Erkek ne yaparsa haklıdır anlayışıhakim"diye konuştu.


Namus kavramına ve kadına bakış açısının değişmesinin önemini anlatan Akpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Biz, kavramlara bakış açısını mutlak değiştirmeliyiz. Statlarda, kahvehanelerde, sokaklarda hala küfürler kadınlarla ilgili, televizyon programları ve yapılan tartışmalar hala kadın bedeni üzerinde,artık birilerinin ellerini kadınların üzerinden çekmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, şiddeti bir kültür olarak benimseye başladık artık. Dizilerinde silah, mafya, zorbalık eksik olmayan toplumda kadın cinayetleri filmlerin de etkisi ile artarak devam ediyor. En çok da bu diziler izleniyor. Hem de ebeveyn bu dizi mantığını çocuklarıylabirlikte normal gibi görüyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Bakkallarda mantar tabancası, torpil, kız kovalayan gibi saçmalıklara çocuklar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Toplumun sanata, kültürel değerlere, ahlaki eğitimlere çok fazla ihtiyacı olduğu gibi bir an önce de kanaat önderleri gerekiyorsa şehir şehir gezip kadını ve bakış açısını anlatması gerekir. Sanatçıların ortaya koyduğu her eserde kadının insan olduğunu ve toplumdaki rolünüanlatması cinayetlerin önüne geçmede önemli rol oynar. Benim önerim, camilerde, kahvehanelerde, askerde her yerde insanların bu konuda eğitim ve bilinçlendirmelerinin yapılmasıdır. Cinayetlerin önüne geçmek için evlenecek çiftlerin evlilik öncesi eğitim ve testlere tabi tutulması, geleceğimiz açısından son derece önemlidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:10
  1. kültür
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    1. Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    2. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    3. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    4. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    5. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    6. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    7. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    8. AK Parti MKYK Toplantısı
    9. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    10. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    11. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    12. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    13. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    14. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    15. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    16. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    17. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    18. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    19. Gürpınar’da kilitli parke taşı..
    20. Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri
    21. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    22. Konya'da uzaklaştırma kararı rağmen..
    23. Fuat Oktay Feyzioğlu'nu kabul etti
    24. Emine Bulut cinayeti
    25. "Yeni bir siyaset anlayışıyla yola..
    26. Hafter güçlerinden 17 kişi UMH'ye..
    27. Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1..
    28. Cinayet zanlısı, kadın elbisesi..
    29. Hafif ticari araç ile forklift..
    30. Toyota, Global Toyota Takımı..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar