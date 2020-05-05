  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eda’nın hayali gerçek oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:27:06 -
Eda’nın hayali gerçek oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener’e doğum günü sürprizi yapıldı.


Eda Şener’in (16) polislerin doğum gününü kutlamasını istediğini öğrenen emniyet teşkilatı, Eda’yı doğum gününde yalnız bırakmadı


Polisleri doğum günü pastasıyla evinin kapısında karşılayan Eda Şener, "Bugün doğum günüm, polislerin bana yaptığı sürprizden dolayı çok mutluyum. Hayalim polislerin benim doğum günümü kutlamasıydı ve bu da oldu teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı