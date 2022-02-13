Eda Ece'den algı operasyonu: Arabistan'da bile... RTÜK değil, bilinçli vatandaşlar cezalandırdı!

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren satanizm ve paganizm propagandası yapması nedeniyle büyük tepki topladı.

Vatandaşların tepkisini toplayan ve RTÜK tarafından uyarılan program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yapması nedeniyle gündeme geldi.

Reytinglerde sıralamaya bile girememesi nedeniyle final yapılan programda hala bazı isimler algı operasyonuyla sanki AK Parti hükümetinin devreye girerek yasakladığı algısını öne sürüyor.

Reytinglerde sıralamaya bile giremeyen programın yayından kaldırılmasında algı operasyonu yaptı

Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıyan ve vatandaşlardan ilgi görmeyen program, 9. bölümüyle final yaparak Fox TV tarafından yayından kaldırıldı.

Final bölümünde jüri üyelerinden oyuncu Eda Ece'nin yarışmanın yayından kaldırılmasıyla ilgili AK Parti hükümeti kaldırmış gibi adeta algı operasyonu yaparak "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" dedi.

"Çok üzülüyorum şu anda bittiği için"

Programın reytinglerinin düşük olması nedeniyle Fox TV tarafından kaldırıldığını gündeme getirmeyen ve program içeriğinde hiçbir şey olmadığını iddia eden Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için" ifadelerini kullandı.

RTÜK değil, bilinçli vatandaş cezalandırdı

Araştırmacı Yazar Erkan Trükten de algı operasyonu yapanlara genel bir cevap vererek bilinçli vatandaşların zaferini ilan etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trükten şu ifadelerde bulundu:

Maske Kimsin Sen final yaptı. RTÜK tarafından inceleme başlatılmış ama RTÜK yarışmayı devam ettirmişti.

Maske Kimsin Sen'ın reytinglerde istenilen başarıyı alamadı.

Yani Maske Kimsin Sen'i RTÜK değil,

Bilinçli vatandaş cezalandırdı.

Programın yapımcısı reyting nedeniyle final yaptıklarını açıklamıştı

Programın yapımcısı Fatih Aksoy da, Maske Kimsin Sen'in reytinglerinin düşük olduğunu ve düşük reytinglerin kanala zarar vermesi sebebiyle final kararı alındığını ifade etmişti.