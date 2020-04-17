Eczaneler açık mı?
Eczaneler açık mı? sorusu sokağa çıkma yasağının başlaması ile merak edilmeye başlandı. 1 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Eczanede acil bir ihtiyacı olanlar hafta sonu uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sürecinde temin edilebilecek mi? Eczaneler açık mı?
Eczaneler açık mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelgeye göre; hafta sonu kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.