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Aktüel

Eczanede koronaya brandalı önlem

Kahramanmaraş’ta bir eczacı, korona virüs önlemleri kapsamında iş yerinin girişini şeffaf brandayla izole etti.

2020-04-21 16:31:03 -
Eczanede koronaya brandalı önlem

Kahramanmaraş’ta bir eczacı, korona virüs önlemleri kapsamında iş yerinin girişini şeffaf brandayla izole etti.


Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında faaliyet gösteren Eczacı Ayşegül Kirişçi, korona virüse karşı hem kendi sağlığı, hem de müşteri sağlığını korumak için iş yeri girişine şeffaf branda çekti. Oluşturulan izole sayesinde müşterilerin iş yerine girmeden ilaçlarını aldığını belirten Kirişçi, “Olağanüstü bir durum içindeyiz ve elimizden geldiğince kendimizi, personelimizi ve hastalarımızı korumak adına böyle bir izolasyona girdik. Her hasta geliş gidişinde ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Eczaneyi havalandırıp kendimizi ve hastalarımızı korumaya alıyoruz. İnsanlar ürünleri ellemesin ve işini bitirip iş yerinden ayrılsın işitiyoruz onun için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

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