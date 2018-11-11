Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı

Olay, Erzurum’un Palandöken ilçesinde dün yaşandı. Alınan bilgiye göre, eczaneye giden şüpheli şahıs depresyon hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları reçetesiz almak istedi. Reçetesiz istenilen ilaçları veremeyeceğini belirten eczane teknisyeni Uğur Üst, şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Üst, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçmaya çalışan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.



Öte yandan Erzurum Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan yapılan saldırıyı kınadı. Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddeti maalesef bu kez de Erzurum’da yaşadık. 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11.00 sularında ilimizde faaliyet gösteren Engin Eczanesine gelen gözü dönmüş bir kişi istediği ilacı reçetesiz ve ücretsiz almak istemiş, eczane teknisyeni Uğur Üst tarafından bu isteği karşılanmayınca teknisyen arkadaşımızı önce darp etmiş, sonra bıçakla yaralamış ve firar etmiştir. Eczaneler 7 gün 24 saat kamu hizmeti yapan, vatandaşın ilaca hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi için fedakarca hizmet eden birinci sınıf sağlık hizmet sunucularıdır. Eczane teknisyenleri de bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız ve serbest eczanelerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Onlara yapılan her türlü saldırıyı bizlere yapılmış sayıyoruz. Bu menfur saldırının failinin gerekli cezayı alması için 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası olarak gerekli olan her şey yapılacaktır. Konunun takipçisi olacağımızı bütün eczacılık camiasının bilmesini isteriz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, teknisyen arkadaşımıza ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”