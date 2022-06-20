Eczane çalışanlarını tehdit eden maganda tutuklandı! 'Haberlerde gördüklerinize benzemem' demişti

İstanbul Ataşehir'deki bir eczanede iş yeri sahibinin bilgisayarına yumruk atıp, çalışanları, "Hepinizi öldürürüm." diyerek tehdit eden E.T. adlı zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczanede meydana gelen olayda, E.T., nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres verildiğini iddia ederek saldırgan bir tavırla iş yerine geldi.

'Haberlerde gördüklerinize benzemem'

Çalışanlara tehdit ve hakaretler yağdıran zanlı, eczacının bilgisayarını yumrukladı. Şüpheli E.T., eczanede bulunan diğer vatandaşların sakinleştirme çabalarına rağmen, küfretmeyi sürdürdü.

Eczacı kadının "Polisi arayın" sözleri üzerine, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem." diyerek tehditle karşılık veren E.T., olayın ardından eczacının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'Antidepresan tedavisi görüyordum'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, "tehdit" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli E.T. hakimlikteki sorgusunda, "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince, 'Tamam ben ilacını alırım' dedim. İlacı almaya gittim. Annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı pişmanım. Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi görüyordum. Çok pişmanım. Affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değilim. Ettiğim küfürlerden dolayı da özür dilerim." dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüphelinin "tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi. E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.