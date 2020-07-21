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Eğitim

Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020

Eczacılık sıralama son dakika: YÖK tarafından üniversite kontenjanları belirlendi. YÖK, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği’nde 7 bin 752 kontenjan ayrıldı. YÖK ayrıca bazı programlar için başarı sıralamalarını da belirledi. Peki eczacılık başarı sırası kaç oldu? 2020 eczacılık başarı sıralaması. Eczacılık en düşük sıralama. İşte eczacılık için en düşük başarı sırası 2020, eczacılık başarı sırası 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:39:00 - 2020-07-21 13:51:55
Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020

Son dakika haberler... Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında 16 bin 327 oldu. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, eczacılık’ta 3 bin 893, Ebelik’te 4 bin 74 , Hemşirelik’te ise 16 bin 239. Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.

Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika
Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika

Eğitim

Hukuk Fakültesi başarı sırası 2020 son dakika

 

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