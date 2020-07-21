Eczacılık için en düşük başarı sırası 2020

Son dakika haberler... Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında 16 bin 327 oldu. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, eczacılık’ta 3 bin 893, Ebelik’te 4 bin 74 , Hemşirelik’te ise 16 bin 239. Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.