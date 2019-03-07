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Eczacılar eğitim seminerinde Erzurum’da buluştu

Malatya ve Van’dan sonra eğitim seminerlerine devam eden Avicenna, Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneği ile ortaklaşa düzenlediği seminere 150’ye yakın eczacı ve eczane teknisyeni katıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:14
Eczacılar eğitim seminerinde Erzurum’da buluştu

Malatya ve Van’dan sonra eğitim seminerlerine devam eden Avicenna, Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneği ile ortaklaşa düzenlediği seminere 150’ye yakın eczacı ve eczane teknisyeni katıldı.


Avicenna bir yandan gıda takviyeleri, üretimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler verirken, bir yandan da yerli bir marka olarak AR-Ge yatırımları hakkında sorulan soruları cevapladı.


Uzman Biyolog Arzu Kabakçı “Bitki, vitamin ve mineral içeren gıda takviyelerinde yerli marka olan Avicenna sadece eczanelerde satılmaktadır. Bu bizi pek çok markadan farklı bir konuma sokmaktadır. Birçok doktor tarafından da reçete edilen ürünlerimizin arkasında uzman bir ekip ve büyük bir üretim tesisimiz var.” diye konuştu.Kabakçı “Ürünlerimiz Ar-Ge merkezimizde uzman kadro tarafından geliştirilmektedir. GMP belgeli üretim tesisinde üretilen ürünlerimiz sadece ve sadece eczanelerde satılmaktadır. Tesislerimizde üretimin her aşamasında doğaya zarar vermemeye dikkat edilmektedir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:14
  1. doğa

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